В Астраханской области на бизнесменов-строителей и чиновников завели 43 уголовных дела

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - После проверки сферы капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Астрахани в регионе возбуждены 43 уголовных дела.

В прокуратуре Астраханской области сообщили, что к следователям доставлены 22 фигуранта, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Собеседник агентства уточнил, что в числе фигурантов - "исполняющий обязанности регионального министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, первый заместитель регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов, ранее - министр жилищно-коммунального хозяйства, заместитель регионального министра экономического развития, первый заместитель директора НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области".

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий задержаны и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский и экс-глава этого ведомства Сергей Кучумов.