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Главу Минстроя Астраханской области арестовали

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Астраханской области арестовал задержанного накануне исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского, передает корреспондент "Интерфакса".

Гужвинский занимает пост и.о. министра с августа 2018 года.

Кроме того, в управлении СКР по региону "Интерфаксу" сообщили, что в четверг Наримановский районный суд области арестовал экс-главу района, председателя районной Счетной палаты Нурлана Кандыкова, также задержанного накануне по делу, возбужденному после проверок аварийного фонда региона Генпрокуратурой РФ.

В четверг суд отправил под домашний арест двух задержанных накануне бизнесменов. Позже был взят под стражу бывший министр строительства и ЖКХ региона Сергей Кучумов.

После проверок в сферы строительства в Астраханской области возбуждено 43 уголовных дела, к следователям доставлены 22 фигуранта, из них пять - должностные лица.

16 июля замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть в ходе совместного приема граждан с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным заявил, что злоупотребления чиновников и халатность подрядчиков - причины проблем с переселением из аварийного жилья в Астрахани.

Астраханская область

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