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Мужу координатора псковской "Открытой России" предъявили новое обвинение в сбыте наркотиков

Его жене Лии Милушкиной также вменяют два эпизода

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Пскове арестованному активисту Артему Милушкину, мужу экс-координатора движения "Открытая Россия" в регионе Лии Милушкиной, предъявили новое обвинение в сбыте наркотиков. В новом деле речь идет об эпизоде 2011 года, сообщил его адвокат Владимир Данилов.

Его подзащитный не признает вину ни по этому эпизоду, ни по другому, который ему вменили в январе, после задержания.

Ранее "Псковская лента новостей" со ссылкой на источник, прежде работавший в областном управлении ФСКН, писала, что еще восемь лет назад были получены "неопровержимые доказательства" причастности Милушкина к торговле наркотиков в регионе. Собеседник издания говорил, что у следствия есть видеозапись с Милушкиным, который держит в руке пакет с порошком. Доказательства у следствия есть, но оно пока их не афиширует, добавлял он. По его словам, тогда уголовное дело закрыли по неизвестным причинам.Новое обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Супругов Милушкиных в январе задержали и обвинили в сбыте наркотиков и психотропных веществ. Сообщалось, что оперативники совершили у них контрольную закупку, а затем при обыске у них дома нашли амфетамин. Артема Милушкина тогда арестовали, его жену поместили под домашний арест. В марте на Лию Милушкину завели второе дело о сбыте наркотиков.

Они вину не признают.

Открытая Россия Артем Милушкин Лия Милушкина Псков

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