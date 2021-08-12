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Экс-координатор псковской "Открытой России" получила 10,5 лет колонии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Псковский районный суд вынес приговор экс-координатору регионального отделения "Открытой России" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Лии Милушкиной и ее супругу Артему Милушкину по делу о наркотиках, сообщил в своем телеграм-канале координатор общероссийского общественного движения "Голос" в Псковской области Владимир Жилинский.

Прокуратура требовала назначить Милушкиной 12 лет колонии общего режима, ее мужу - 16 лет колонии строгого режима.

Милушкина признана виновной в незаконном сбыте наркотиков, а ее супруг - в организации поджогов и незаконном сбыте наркотических средств. Милушкиной назначено наказание в виде 10,5 лет колонии общего режима с отсрочкой до 2024 года в связи с наличием малолетних детей, ее мужу - 11 лет колонии строгого режима.

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В 2019 году Милушкиных обвинили в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Через несколько часов после проверочных закупок в доме подозреваемых прошли обыски. Был изъят амфетамин и упаковки с его следами.

Милушкина заключили под стражу, его жену - под домашний арест.

В марте в отношении Милушкиной возбудили второе уголовное дело о сбыте наркотиков. Сторона обвинения утверждает, что она продала мужчине 2,16 г амфетамина. Милушкину в июле было предъявлено новое обвинение - по делу о сбыте наркотиков в 2011 году.

В начале текущего года суд возвращал в прокуратуру их дело для устранения нарушений в обвинительном заключении.

Кроме того, в ноябре 2019 года Милушкину было предъявлено обвинение в поджогах шиномонтажа и кафе в Псковской области. Дело было передано в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Псков Открытая Россия Лия Милушкина

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