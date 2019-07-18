Суд назначил прокурорскую проверку по делу "Нового величия"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранту дела "Нового величия" Павлу Ребровскому, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Люблинский суд 29 апреля признал Ребровского виновным в создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК РФ) и приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Дело Ребровского было рассмотрено судом в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Вместе с тем, на процессе по основному делу "Нового величия" 8 июля Ребровский заявил, что дал признательные и изобличающие других фигурантов показания под давлением следствия.

Сегодня суд назначил прокурорскую проверку, чтобы выяснить, соблюдал ли Ребровский досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

"Новое величие"

Десять активистов движения "Новое величие" были задержаны в марте 2018 года. С санкции суда им были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста.

Фигурантам вменили создание и участие в экстремистском сообществе.

По версии следствия, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Дело получило общественный широкий резонанс после общественной кампании в поддержку обвиняемых Анны Павликовой и Марии Дубовик. Они изначально находились под стражей, однако в августе 2018 года по ходатайству следствия были переведены судом под домашний арест.

В настоящее время столичный Люблинский суд рассматривает основное "дело "Нового величия". На скамье подсудимых восемь человек: находящиеся под стражей Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, а также помещенные под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин.

Все они вину не признают.