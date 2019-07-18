Поиск

Суд назначил прокурорскую проверку по делу "Нового величия"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранту дела "Нового величия" Павлу Ребровскому, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Люблинский суд 29 апреля признал Ребровского виновным в создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК РФ) и приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Дело Ребровского было рассмотрено судом в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Вместе с тем, на процессе по основному делу "Нового величия" 8 июля Ребровский заявил, что дал признательные и изобличающие других фигурантов показания под давлением следствия.

Сегодня суд назначил прокурорскую проверку, чтобы выяснить, соблюдал ли Ребровский досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

В РоссииПрокуратура сочла незаконным отказ в возбуждении дела о пытках активиста "Нового величия"Читать подробнее

"Новое величие"

Десять активистов движения "Новое величие" были задержаны в марте 2018 года. С санкции суда им были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста.

Фигурантам вменили создание и участие в экстремистском сообществе.

По версии следствия, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Дело получило общественный широкий резонанс после общественной кампании в поддержку обвиняемых Анны Павликовой и Марии Дубовик. Они изначально находились под стражей, однако в августе 2018 года по ходатайству следствия были переведены судом под домашний арест.

В настоящее время столичный Люблинский суд рассматривает основное "дело "Нового величия". На скамье подсудимых восемь человек: находящиеся под стражей Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, а также помещенные под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин.

Все они вину не признают.

Новое величие Павел Ребровский

Новости

Госдума разрешила россиянам следить за коровами через GPS

Госдума разрешила россиянам следить за коровами через GPS

СКР за месяц не смог найти учительницу, пожаловавшуюся Путину на зарплату в 10 тыс. рублей

СКР за месяц не смог найти учительницу, пожаловавшуюся Путину на зарплату в 10 тыс. рублей

В СПЧ сочли законопроект о регулировании полетов дронов попыткой "залепить глазок"

Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию

Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию

В России возбудили уголовное дело против активиста ОУН

Список независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы

Список независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы

На Калининской АЭС отключились три из четырех энергоблоков

На Калининской АЭС отключились три из четырех энергоблоков

Горожане из-за погоды стали покупать меньше шортов и босоножек и больше резиновых сапог

Горожане из-за погоды стали покупать меньше шортов и босоножек и больше резиновых сапог

Что случилось этой ночью: четверг, 18 июля

Для пострадавших от наводнения под Иркутском построят три общежития

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');