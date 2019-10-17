Фигуранты дела "Нового величия" порезали вены в суде

По словам адвоката Максима Пашкова, это сделали Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков

Фигуранты дела "Нового величия" Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков (слева направо на дальнем плане). Архивное фото Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Фигурант дела экстремистского сообщества "Новое величие" Руслан Костыленков в Люблинском суде порезал себе вены, сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков. Он уточнил, что это видел. Также ему сообщили, что то же сделал Вячеслав Крюков.

По его словам, приставы "вынесли ребят из зала суда, им вызвана скорая помощь".

Позднее это подтвердила пресс-служба суда. Костыленков и Крюков, находясь в стеклянном боксе, нанесли себе порезы бритвой, сказал представитель суда "Интерфаксу": Костыленков - в область руки и шеи, Крюков - только руки".

Вопрос, как они смогли пронести в бокс лезвие, следует задать руководству конвойного полка, который сопровождает арестованных в суд, сказали в пресс-службе.

Конвоиры оказали подсудимым первую медицинскую помощь, в суд прибыла скорая помощь, заседание прервали.

По делу проходят восемь человек: Костыленков, Крюков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин. Все они вину не признают. Их арестовали в марте, затем четверых перевели под домашний арест. Крюков и Костыленков остаются под стражей. Павликова, которая находится под домашним арестом, 17 октября заключила брак в "Матросской тишине" с Константином Котовым, осужденным по "дадинской статье".

Их обвиняют в создании экстремистской организации ради свержения конституционного строя и установления временного правительства. Защита утверждает, что организацию по сути создал агент силовых структур, внедренный в молодежную среду, и обвинение построено на его показаниях.

Еще один фигурант дела Павел Ребровский ранее заключил сделку со следствием и дал признательные показания. В апреле Люблинский суд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима. Выступая в качестве свидетеля на процессе над остальными обвиняемыми он заявил, что признал вину под давлением следствия и отказался от показаний.

8 октября Мосгорсуд отменил его приговор и направил дело на новое рассмотрение.