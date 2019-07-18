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В Кремле заявили, что встреча Путина с Зеленским не планируется

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - О встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не идет речи, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Давайте согласимся, пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы, и без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", - отметил пресс-секретарь.

11 июля состоялся первый разговор президентов Путина и Зеленского по телефону. Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры поднимали тему обмена российских и украинских граждан, в том числе по формуле "всех на всех", но ее еще предстоит уточнить экспертам.

Как пояснил Песков, речь идет "о различии в людях": "Кого считают всеми: в Киеве считают одних, в России считают других, и наоборот".

Отвечая на уточняющий вопрос, говорит ли он в том числе о заключенном в РФ режиссере Олеге Сенцове, Песков сказал: "Я не буду говорить о персоналиях, я вам говорю о принципе".

Песков также заявил, что освобождение и возвращение главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной.

Владимир Путин Владимир Зеленский Украина Дмитрий Песков

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