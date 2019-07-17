Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен "всех на всех"

Их освобождение стало бы шагом к окончанию войны, считает он

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский согласен с предложением по обмену удерживаемых в России украинцев и удерживаемых на Украине россиян по схеме "всех на всех", но начать он предлагает с 24 моряков ВМС Украины, задержанных после инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Он заявил об этом в интервью "Откровенно с президентом".

Он считает, что освобождение моряков было бы "нормальным шагом" для возобновления диалога двух стран и сильным шагом в сторону прекращения войны.

По его словам, в их первом телефонном разговоре президент России Владимир Путин сказал, что видит решение проблемы пленных в обмене всех на всех. Зеленский ответил, что он бы с радостью согласился на такой обмен, но есть проблема: списки Киева о тех, кого удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не совпадают со списками, которые есть у тех, кто контролирует сейчас эти территории.

"Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков", - предложил президент.

По утверждению Зеленского , партнеры Украины были против его звонка в Москву, но он решил, что это важно для всех граждан Украины и ему нечего бояться этого разговора, поскольку правда на его стороне. Он отметил, что команда предыдущего президента Петра Порошенко общалась с Путиным "очень много раз", и ему непонятно, почему они не пытались остановить войну.

Президенты России и Украины впервые поговорили по телефону 11 июля, беседа состоялась по инициативе Киева.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам до 24 и 26 декабря. В Киеве их считают военнопленными, Москва это отрицает, поскольку война между двумя странами не была объявлена. В России их обвиняют в нарушении российской границы.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал, чтобы Россия немедленно освободила всех моряков и их корабли. Это решение до сих пор не исполнено. Судьба моряков стала одной из главных тем переговоров Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке. После этого российский президент сказал, что вопрос с моряками будет решаться "в рабочем порядке".

15 июля в МИД России подтвердили, что о судьбе моряков ведутся переговоры с Киевом. 17 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что такие переговоры не ведутся и он не раз это говорил.

Уполномоченный по правам человека при Верховной раде Людмила Денисова предложила властям России отпустить всех моряков под ее личное обязательство, что они будут участвовать в досудебном расследовании.