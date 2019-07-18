Поиск

В Кремле предложили Киеву начать нормализацию отношений с освобождения Вышинского

Днем ранее Зеленский назвал оптимальным первым шагом на этом пути освобождение 24 моряков

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "Прекрасным первым шагом" к нормализации российско-украинских отношений может стать освобождение главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняют в госизмене. Такое мнение высказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что в Кремле будут приветствовать любые шаги по освобождению людей.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен удерживаемыми лицами он хотел бы начать с освобождения 24 украинских моряков, которые находятся в России под арестом после инцидента 25 ноября 2018 года в Керченском заливе.

По его словам, 11 июля, когда он и Владимир Путин впервые разговаривали по телефону, российский президент сказал, что видит решение проблемы пленных в обмене всех на всех. Зеленский ответил, что он бы с радостью согласился на такой обмен, но есть проблема несовпадения списков удерживаемых лиц. "Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков", - предложил он. Он считает, что это стало бы сильным шагом к нормализации российско-украинских отношений и к прекращению войны.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам, которым ФСБ вменяет нарушение российской границы, до 24 и 26 декабря. Вопрос о продлении ареста Вышинского Подольский суд Киева мог рассмотреть 15 июля, но перенес заседание на 19 июля.

До суда 15 июля в российском МИД подтвердили, что ведутся переговоры о возможном обмене моряков. Утром того же дня пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган написала в фейсбуке, что моряков могут обменять на Вышинского, которого киевский суд может освободить. Она связала такой возможный поворот с недавним телефонным разговором президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

17 июля Песков заявил, что переговоров об обмене моряков не было и нет.

Владимир Путин Владимир Зеленский Дмитрий Песков Украина

Новости по теме

Новости

Иранские военные задержали за контрабанду нефти иностранный танкер

Число погибших в результате поджога студии Kyoto Animation достигло 23

Число погибших в результате поджога студии Kyoto Animation достигло 23

В Киото больше десяти человек погибли в результате поджога анимэ-студии

Американский сенатор попросил ФБР проверить российское приложение FaceApp

Что случилось этой ночью: четверг, 18 июля

Турция потребовала от США не исключать ее из производства F-35

Турция потребовала от США не исключать ее из производства F-35

НАТО не поднимало вопрос об исключении Турции

Палата представителей США проголосовала против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа

Палата представителей США проголосовала против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа

Украинский президент пообещал олигархам новые правила игры

Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');