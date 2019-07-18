В Кремле предложили Киеву начать нормализацию отношений с освобождения Вышинского

Днем ранее Зеленский назвал оптимальным первым шагом на этом пути освобождение 24 моряков

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "Прекрасным первым шагом" к нормализации российско-украинских отношений может стать освобождение главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняют в госизмене. Такое мнение высказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что в Кремле будут приветствовать любые шаги по освобождению людей.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен удерживаемыми лицами он хотел бы начать с освобождения 24 украинских моряков, которые находятся в России под арестом после инцидента 25 ноября 2018 года в Керченском заливе.

По его словам, 11 июля, когда он и Владимир Путин впервые разговаривали по телефону, российский президент сказал, что видит решение проблемы пленных в обмене всех на всех. Зеленский ответил, что он бы с радостью согласился на такой обмен, но есть проблема несовпадения списков удерживаемых лиц. "Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков", - предложил он. Он считает, что это стало бы сильным шагом к нормализации российско-украинских отношений и к прекращению войны.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам, которым ФСБ вменяет нарушение российской границы, до 24 и 26 декабря. Вопрос о продлении ареста Вышинского Подольский суд Киева мог рассмотреть 15 июля, но перенес заседание на 19 июля.

До суда 15 июля в российском МИД подтвердили, что ведутся переговоры о возможном обмене моряков. Утром того же дня пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган написала в фейсбуке, что моряков могут обменять на Вышинского, которого киевский суд может освободить. Она связала такой возможный поворот с недавним телефонным разговором президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

17 июля Песков заявил, что переговоров об обмене моряков не было и нет.