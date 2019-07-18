Власти Петербурга расширили понятие блокадника

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новых мерах социальной поддержки для горожан, которые действуют в городе.

Так с 1 января 2020 года будет расширено понятие блокадника: будет расширена категория попадающий под эту категорию граждан. Право на социальную поддержку из бюджета города получат те, кто родится или хотя бы один день прожил в осажденном Ленинграде.

Кроме того, рассказал Беглов,, был введён круглогодичный бесплатный проезд в электричках для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, запущена служба "социальных участковых", которая координирует соцслужбы и социальных работников. С мая внедрена "карта петербуржца", которую получили уже 45 тысяч горожан.

Врио губернатора также доложил об оптимизации тарифов на отопление и горячую воду: за полгода удалось сэкономить 1,5 миллиарда рублей,. По словам Беглова, с 1 июля практически нет повышения цен на услуги ЖКХ.