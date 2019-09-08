На Пискаревском кладбище возложили венки в годовщину начала блокады Ленинграда
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Торжественно-траурная церемония в 78-ю годовщину начала блокады Ленинграда немецко-фашистскими войсками прошла на Пискаревском мемориальном кладбище в воскресенье.
По данным пресс-службы Смольного, венки и цветы к монументу Матери-Родины возложили политики, военные, ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, представители духовенства, общественных и молодежных организаций.
Пискаревское мемориальное кладбище - самое большое в мире кладбище жертв Второй мировой войны. В 186 братских могилах покоятся 420 тыс. жителей города, погибших от голода, бомбежек, обстрелов, и 70 тыс. воинов-защитников Ленинграда. В 1941-1944 годах ежедневно на кладбище хоронили от 3 тыс. до 10 тыс. человек.
Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 879 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от блокады: после мощного наступления Красной армии в ходе операции "Январский гром" немецкие войска были отброшены на 60-100 км от границ города.
По данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживали чуть менее трех миллионов человек. За годы блокады погибли, по разным данным, около 1 млн человек. Так, на Hюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс. человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов; остальные 97% умерли от голода.