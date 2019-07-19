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Торги на Московской бирже начались ростом

В первую минуту торгов индексы Мосбиржи и РТС прибавили около 1%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Торги в пятницу открылись ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,7-1,1% в первую минуту. Большинство голубых фишек подорожали в пределах 3% на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Лидерами роста стали котировки "РусАла" (+3,3%), расписки компании заметно выросли еще на торгах в Гонконге.

Также, подорожали акции ВТБ (+1,4%), Сбербанка РФ (+1,1%), "Распадской" (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Газпрома" (+0,8%), "Россетей" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "Мобильных ТелеСистем" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), АК "АЛРОСА" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций в пятницу утром корректируется вверх после нескольких дней падения благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг на заявлениях председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о необходимости снижения базовой процентной ставки. "Когда в вашем распоряжении не так много стимулирующих мер, стоит действовать быстро и снижать ставки при первых признаках проблем в экономике", - сказал он. Уильямс - постоянный голосующий член Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Следующее заседание FOMC состоится 30-31 июля, и рынок ожидает, что ставка по его итогам будет снижена с текущего уровня в 2,25-2,5% годовых до 2-2,25% годовых.

В четверг министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговоры с Китаем продолжаются, и что "не стоит верить всему, что написано в СМИ". Ранее The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что переговоры фактически приостановлены из-за того, что правительство США не приняло обещанных мер по ослаблению санкций против Huawei Technologies. "Мы хотим хорошую сделку, и заключим ее только в том случае, если она будет хорошей. Мы хотим честной конкуренции", - отметил Мнучин.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов в пятницу на ожиданиях, что Федеральная резервная система снизит базовую процентную ставку на предстоящем в конце июля заседании. Японский индекс Nikkei 225 вырос 19 июля на 1,96%. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили по 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1%. Южнокорейский индикатор Kospi подскочил на 1,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,65%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, новозеландский NZX 50 - на 0,1%. Индийский индекс BSE Sensex опускается на 1%, как и пакистанский Karachi 100.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок активно повышаются утром в пятницу на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 1,52% - до $62,87 за баррель. На торгах в четверг их цена уменьшилась на 2,72% и составляла на закрытие $61,93 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 1,17% - до $56,07 за баррель.

ФРС Стивен Мнучин США Московская биржа Русал Иран Дональд Трамп Brent

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