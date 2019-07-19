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В МИД Ирана предположили, что сбитый американцами беспилотник принадлежал США

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Корабль ВМС США в Ормузском проливе накануне мог по ошибке сбить американский беспилотник, заявил замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Мы не теряли никаких беспилотников в Ормузском проливе или где-либо еще. Меня беспокоит то, что корабль американских ВМС Boxer сбил по ошибке их собственный беспилотник", - написал дипломат в своем твиттере в пятницу.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что десантный корабль USS Boxer американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник, так как аппарат игнорировал предупреждения.

Трамп подчеркнул, что летательный аппарат был настолько близко, что представлял опасность для корабля и его экипажа. По словам президента США, самолет находился примерно в 900 метрах от американского корабля.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф, в свою очередь, заявил, что у Тегерана нет информации о потере беспилотника.

Иран США

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