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Москалькова сочла политическим решение суда о продлении Вышинскому ареста

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала политическим решение украинского суда о продлении ареста главному редактору "РИА Новости - Украина" Кириллу Вышинскому.

"Это решение было предсказуемым. Считаю его чисто политическим, а не юридическим", - сказала Москалькова "Интерфаксу" в пятницу.

Она заявила, что продолжает "делать всё возможное, чтобы журналист смог выйти на свободу".

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение украинского суда позором. "Стыд и позор. Вот и все европейские ценности", - написала она на своей странице в фейсбуке.

Подольский районный суд Киева на заседании в пятницу продлил Вышинскому арест на два месяца.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в рамках уголовного производство о госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

В России дело Вышинского считают политическим и требуют немедленного освобождения журналиста. Во время "Прямой линии" 7 июня 2018 года президент России Владимир Путин сказал, что Вышинский арестован за профессиональную деятельность и Россия будет добиваться его освобождения, "в том числе и под давлением международных организаций".

Украина Кирилл Вышинский Татьяна Москалькова Мария Захарова

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