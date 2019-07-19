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Суд в Киеве продлил арест Кирилла Вышинского до 19 сентября

Суд в Киеве продлил арест Кирилла Вышинского до 19 сентября
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Фото: Анна Марченко/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Подольский районный суд Киева на заседании в пятницу продлил до 19 сентября арест главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", такое решение коллегия судей приняла после возвращения из совещательной комнаты, тем самым удовлетворив ходатайство гособвинения и отказав защите в смягчении меры пресечения. Ранее адвокаты попросили отпустить Вышинского под личное обязательство.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна без обмена выдать Украине 24 моряков, однако страна готова освободить Вышинского в обмен на возвращение на родину украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в терроризме.

Уполномоченный по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова 15 июля сообщила, что Вышинский не согласен на обмен и намерен добиваться оправдательного приговора.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Украина Кирилл Вышинский

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