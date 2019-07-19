Верховный суд вернул КПРФ на парламентские выборы в Карачаево-Черкесии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд России удовлетворил апелляцию коммунистов и вернул список кандидатов от КПРФ на выборы в Народное собрание Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе ВС.

Верховный суд Карачаево-Черкесии отменил регистрацию партийного списка на выборах 5 июля. Это решение было принято по жалобе регионального отделения партии "Патриоты России", которая ссылалась на нарушения при регистрации.

По данным "Патриотов России" за список КПРФ проголосовало менее половины конференции регионального отделения партии и что на конференции обсуждался список из 75 кандидатов, а в избирком был подан список из 72 человек без объяснения причин сокращений.

Также 5 июля председатель избиркома Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева сообщила "Интерфаксу, что комиссия отказала КПРФ в регистрации ее списка.

16 июля коммунисты провели в Черкесске несанкционированный митинг протеста.

Комментируя решение Верховного суда России, первый секретарь комитета КПРФ в республике Кемал Бытдаев отметил, что суд восстановил партию в предвыборной гонке. Он добавил, что коммунисты список пересмотрят и исключат из него некоторых кандидатов.