Поиск

Верховный суд вернул КПРФ на парламентские выборы в Карачаево-Черкесии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд России удовлетворил апелляцию коммунистов и вернул список кандидатов от КПРФ на выборы в Народное собрание Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе ВС.

Верховный суд Карачаево-Черкесии отменил регистрацию партийного списка на выборах 5 июля. Это решение было принято по жалобе регионального отделения партии "Патриоты России", которая ссылалась на нарушения при регистрации.

По данным "Патриотов России" за список КПРФ проголосовало менее половины конференции регионального отделения партии и что на конференции обсуждался список из 75 кандидатов, а в избирком был подан список из 72 человек без объяснения причин сокращений.

Также 5 июля председатель избиркома Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева сообщила "Интерфаксу, что комиссия отказала КПРФ в регистрации ее списка.

16 июля коммунисты провели в Черкесске несанкционированный митинг протеста.

Комментируя решение Верховного суда России, первый секретарь комитета КПРФ в республике Кемал Бытдаев отметил, что суд восстановил партию в предвыборной гонке. Он добавил, что коммунисты список пересмотрят и исключат из него некоторых кандидатов.

КПРФ Карачаево-Черкесия Черкесск Кемал Бытдаев Верховный суд КЧР Верховный суд России Патриоты России

Новости по теме

Новости

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

"Газпром" решил достроить газопровод "Починки-Анапа" под нужды внутреннего рынка

Биржам разрешили не раскрывать данные о находящихся под санкциями участниках торгов

Биржам разрешили не раскрывать данные о находящихся под санкциями участниках торгов

На начальника отдела полиции в Волгограде завели дело из-за гибели людей на Волге

Адвокат Шестуна сообщил о вызове в СКР генерала ФСБ Ивана Ткачева

Путин раскритиковал ход восстановления после паводка в Иркутской области

Пресс-секретарь главы Чувашии опроверг его экстренную госпитализацию

Пресс-секретарь главы Чувашии опроверг его экстренную госпитализацию

Жилье в затопленных районах Иркутской области восстановят в третьем квартале 2020 года

Жилье в затопленных районах Иркутской области восстановят в третьем квартале 2020 года

Отказы 27 кандидатам в муниципальные депутаты Петербурга признаны незаконными

Отказы 27 кандидатам в муниципальные депутаты Петербурга признаны незаконными

Фигурант дела сотрудников ФСБ о разбое оказался налоговиком

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');