Поиск

Члена КПРФ оштрафовали за митинг против снятия коммунистов с выборов в парламент КЧР

Несанкционированная акция прошла 15 июля в Черкесске

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Городской суд Черкесска оштрафовал на 10 тысяч рублей первого секретаря комитета КПРФ в Карачаево-Черкесии Кемала Бытдаева. Его признали виновным в участии в несанкционированном митинге в Черкесске 15 июля, сообщил представитель Верховного суда республики Алибек Боташев.

Участники акции протестовали против того, что Верховный суд КЧР снял список кандидатов от КПРФ с выборов в Народное собрание республики. В митинге участвовало около ста человек, по подсчетам полиции.

Протокол на Бытдаева составили 17 июля.

Выборы в Народное собрание КЧР пройдут 8 сентября.

КПРФ Карачаево-Черкесия Черкесск Кемал Бытдаев Верховный суд КЧР

Новости по теме

Новости

Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию

Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию

В России возбудили уголовное дело против активиста ОУН

Список независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы

Список независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы

На Калининской АЭС отключились три из четырех энергоблоков

На Калининской АЭС отключились три из четырех энергоблоков

Горожане из-за погоды стали покупать меньше шортов и босоножек и больше резиновых сапог

Горожане из-за погоды стали покупать меньше шортов и босоножек и больше резиновых сапог

Что случилось этой ночью: четверг, 18 июля

Для пострадавших от наводнения под Иркутском построят три общежития

Новгородский суд арестовал начальника регионального УГИБДД

Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен "всех на всех"

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен "всех на всех"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');