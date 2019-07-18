Члена КПРФ оштрафовали за митинг против снятия коммунистов с выборов в парламент КЧР

Несанкционированная акция прошла 15 июля в Черкесске

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Городской суд Черкесска оштрафовал на 10 тысяч рублей первого секретаря комитета КПРФ в Карачаево-Черкесии Кемала Бытдаева. Его признали виновным в участии в несанкционированном митинге в Черкесске 15 июля, сообщил представитель Верховного суда республики Алибек Боташев.

Участники акции протестовали против того, что Верховный суд КЧР снял список кандидатов от КПРФ с выборов в Народное собрание республики. В митинге участвовало около ста человек, по подсчетам полиции.

Протокол на Бытдаева составили 17 июля.

Выборы в Народное собрание КЧР пройдут 8 сентября.