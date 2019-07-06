Суд снял КПРФ с парламентских выборов в Карачаево-Черкесии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Карачаево-Черкесии (КЧР) в пятницу вынес решение о снятии с выборов в Народное собрание (парламент) КЧР списка кандидатов от регионального отделения КПРФ, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

"Решение о снятии списка КПРФ с выборов принято по обращению регионального отделения партии "Патриоты России" на основании того, что были допущены нарушения при утверждении этого списка", - сказал собеседник агентства.

В качестве допущенных нарушений представители регионального отделения партии "Патриоты России" указали, что на 54 отчетной конференции КПРФ присутствовало 56 делегатов, при этом за список кандидатов проголосовало 27 человек, что составляет менее половины делегатов, а это является нарушением ФЗ "О политических партиях".

Также "Патриоты России" привели данные о том, что на конференции региональным отделением КПРФ был утвержден список из 75 кандидатов, а в списке, предоставленном в избирком КЧР, было указано 72 кандидата. Документов и пояснений, на каких основания список был сокращен, представители КПРФ в избирком не предоставили.

"Патриоты России" потребовали признать незаконным и отменить постановление избиркома КЧР о заверении списка кандидатов от КПРФ и обязать избирательную комиссию республики отказать в регистрации этого списка.

Вместе с тем председатель избиркома Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева сообщила "Интерфаксу, что избирательная комиссия на заседании приняла решение об отказе КПРФ в регистрации списка кандидатов.

"Основываясь на всех материалах, находящихся в распоряжении избиркома республики, и прежде всего на справке Управления Минюста России по КЧР, а также с учетом решения суда, сегодня избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики приняла решение отказать в регистрации списка кандидатов избирательному объединению Карачаево-Черкесского регионального отделения КПРФ", - сказала Абазалиева.

Она пояснила, что в справке Минюста были приведены нарушения, допущенные КПРФ при утверждении списка кандидатов на участие в выборах в парламент КЧР.

Как сообщалось, выборы депутатов Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесской Республики шестого созыва назначены на 8 сентября 2019 года.