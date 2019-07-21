Иркутская область потратит 10 млрд руб. на жилье для пострадавших при наводнении

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Иркутские власти намерены направить 10 млрд рублей на строительство нового жилья для пострадавших при наводнении в регионе, сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

"Нам федеральный центр выделил 14,1 млрд рублей. Из них 10 млрд рублей пойдет на строительство нового жилья, и 4 млрд рублей на капремонт. При этом при капремонте мы будем софинансировать 21% от общих затрат, еще 79% возьмет на себе федеральный бюджет", - сказал губернатор журналистам в воскресенье.

Он уточнил, что на сегодняшний день около 3,4 тыс. домов признаны непригодными для проживания, из них более 500 унесла река. Еще 5,62 тыс. домов подлежат капремонту.

Полное обследование домов должно завершиться к 10 августа, однако, как пояснил Левченко, 14 организаций, которые сейчас занимаются оценкой потерь, постараются сделать это быстрее.

По словам губернатора, правительство Иркутской области рассчитывает к осени полностью восстановить защитные сооружения в городах и районах, пострадавших от наводнения в конце июня.

"Всего таких сооружений 26. Мы постараемся их восстановить до осенних дождей в том виде, в котором они существовали ранее. Мы привлекли к этому Минприроды региона, работает федеральный Минстрой", - сказал Левченко.

В планах властей построить новые защитные сооружения с учетом мощного паводка в Тулуне и Нижнеудинске. При проектировании новых сооружений будут учтены максимальные уровни воды, пояснил губернатор.

Власти выбрали 52 приоритетных объекта из 124, которые необходимо восстановить в первую очередь: это, в том числе, школы, детсады.

"На эти цели нужно 1,3 млрд рублей. До осени сделаем", - сказал губернатор.

По уточненным данным МЧС, паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул 10 муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей.

В ходе наводнения в регионе погибли 25 человек, еще 8 числятся пропавшими без вести.