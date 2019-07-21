В иркутском Тулуне остаются подтопленными 16 домов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Тулуне, пострадавшем от сильного наводнения, до сих пор подтоплены 16 частных домов, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В регионе населенные пункты, пострадавшие во время прохождения дождевого паводка, освобождены от воды, за исключением низменной части города Тулуна. На сегодняшний день в районном центре остается подтопленными 16 жилых домов", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты МЧС занимаются просушкой помещений в частных и многоквартирных домах.

Уточняется, что в 5 пунктах временного размещения (общежития) находятся 349 человек, в том числе 81 ребенок.

Ранее сообщалось, что паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул 10 муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей.

По состоянию на 20 июля, во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.