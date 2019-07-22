Инну Чурикову еще не выписали из больницы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Научно-исследовательском институте имени Склифосовского опровергли информацию СМИ о том, что 75-летнюю народную артистку СССР Инну Чурикову, которая в пятницу упала во время спектакля, выписали из больницы.

Как сообщили "Интерфаксу" в НИИ, Чурикова находится в отделении острых эндотоксикозов, ее состояние оценивается как тяжелое.

Актрису госпитализировали 18 июля после того, как она упала во время спектакля в московском театре "Русская песня". На следующий день директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором работает Чурикова, сообщил агентству, что врачи диагностировали у нее ушибы и она пробудет в больнице еще два-три дня.