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Инна Чурикова проведет в больнице еще несколько дней

Инна Чурикова проведет в больнице еще несколько дней
Инна Чурикова
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова, которая ранее упала во время спектакля, все еще находится в НИИ имени Склифосовского.

"Все хорошо, еще она в больнице. У нее ушибы, ни переломов, ни трещин нет. Где-то недельку ей надо отдохнуть", - сообщил "Интерфаксу" в субботу директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором служит актриса.

По его словам, в больнице Чурикова останется дня два-три, не больше.

Актрису госпитализировали в минувший четверг после того, как она упала во время спектакля в московском театре "Русская песня". Накануне ее перевели из реанимации в обычную палату.

Инна Чурикова - советская и российская актриса, народная артистка СССР (1991). С 1975 года - на сцене столичного "Ленкома".

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