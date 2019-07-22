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Мосгорсуд освободил сестру менеджера Нота-банка, проходившей по делу Захарченко

Лариса Марчукова отбыла большую часть назначенного ей срока наказания до суда

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд освободил Ларису Марчукову, приговоренную в мае к трем годам и трем месяцам колонии по делу о присвоении 350 млн рублей. Ее освободили, так как она отбыла назначенный ей срок за время ареста и домашнего ареста, сообщили в суде. Она также проходила свидетелем по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Это решение было принято в результате рассмотрения апелляции защиты Марчуковой на обвинительный приговор Останкинского районного суда от 23 мая. Ранее она полностью признала дела и заключила сделку со следствием. Районный суд рассматривал ее дело в особом порядке. Она получила реальный срок и штраф в 700 тысяч рублей за подстрекательство и пособничество в присвоении денег в особо крупном размере.

Лариса Марчукова - сестра бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галины Марчуковой. По версии следствия, председатель правления банка Дмитрий Ерохин в сговоре с Галиной Марчуковой и при пособничестве Ларисы Марчуковой и их знакомой Ноны Михай присвоил вверенные ему 350 млн рублей. В июне 2015 года по указанию Ерохина эти деньги под видом оплаты за фиктивную поставку товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и впоследствии похищены.

Вину признали обе сестры и пошли на сделку со следствием. Галина Марчукова была приговорена к трем годам и четырем месяцам колонии, Ерохин - к восьми с половиной. Сестры были задержаны летом 2016 года, а весной 2017 года их перевели под домашний арест.

В деле Захарченко сестры проходили как свидетели по одному из эпизодов и дали на него показания. Суд и следствие установили, что бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) предупредил Марчукову о том, что в Нота-банке хотят провести обыск. Тем самым он помешал следствию. Захарченко утверждал, что сестры его оговорили.

В июне 2019 года Пресненский суд приговорил Захарченко к 13 годам строгого режима за взятки и воспрепятствование правосудию.

Нота-банк лишился лицензии в ноябре 2015 года, год спустя Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.

Дмитрий Захарченко МВД Нота-банк Лариса Марчукова Галина Марчукова

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