Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии
Суд снял с него обвинение в получении $800 тыс. взятки
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы назначил бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко 13 лет колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", суд установил, что Захарченко получил особо крупную взятку, а также вмешался в деятельность следователя.
Также суд назначил Захарченко штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей.
По приговору бывший офицер лишен звания полковника полиции и наград. В течение трех лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.
В прениях сторон гособвинитель просил приговорить Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима со штрафом в размере 495 млн рублей.
В чем вину доказали, а в чем нет
Установлено, что Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов "Ла Маре", с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей.
Кроме того, суд установил, что в 2016 году бывший полковник предупредил финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о предстоящих обысках.
Эпизод, по которому Захарченко оправдан, касается якобы полученной им вместе с экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взятки от Дусса в $800 тыс.
Гособвинение планирует оспорить приговор Пресненского суда в части оправдания по одному из эпизодов. Обжаловать приговор собирается и сам Захарченко, который настаивает на своей невиновности.
Прокурор просил приговорить Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима и оштрафовать на 494 млн 940 тыс. 160 рублей. Подсудимый вину не признал, а обвинения в свой адрес назвал фейковыми.
Дело полковника-миллиардера
Захарченко задержали в сентябре 2016 года. С тех пор он находится под стражей. Его дело получило широкий резонанс после того, как стало известно, что при обыске в квартире его сводной сестры обнаружили больше 8 млрд рублей наличными. Захарченко заявил, что никак не связан с этими деньгами.
В конце апреля Мещанский суд Москвы приговорил отца полковника Виктора Захарченко к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. за растрату 5 млн рублей банка "Московское ипотечное агентство".
В августе 2018 года имущество семьи общей стоимостью около 9 млрд рублей обратили в доход государства. Это были наличные в разной валюте, 27 объектов недвижимости, четыре дорогих автомобиля и золотой слиток. Имущество было зарегистрировано на близких и родственников Захарченко.