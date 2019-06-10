Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии

Суд снял с него обвинение в получении $800 тыс. взятки

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко в Пресненском районном суде Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы назначил бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко 13 лет колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", суд установил, что Захарченко получил особо крупную взятку, а также вмешался в деятельность следователя.

Также суд назначил Захарченко штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей.

По приговору бывший офицер лишен звания полковника полиции и наград. В течение трех лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.

В прениях сторон гособвинитель просил приговорить Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима со штрафом в размере 495 млн рублей.

В чем вину доказали, а в чем нет

Установлено, что Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов "Ла Маре", с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей.

Кроме того, суд установил, что в 2016 году бывший полковник предупредил финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Эпизод, по которому Захарченко оправдан, касается якобы полученной им вместе с экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взятки от Дусса в $800 тыс.

Гособвинение планирует оспорить приговор Пресненского суда в части оправдания по одному из эпизодов. Обжаловать приговор собирается и сам Захарченко, который настаивает на своей невиновности.

Прокурор просил приговорить Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима и оштрафовать на 494 млн 940 тыс. 160 рублей. Подсудимый вину не признал, а обвинения в свой адрес назвал фейковыми.

Дело полковника-миллиардера

Захарченко задержали в сентябре 2016 года. С тех пор он находится под стражей. Его дело получило широкий резонанс после того, как стало известно, что при обыске в квартире его сводной сестры обнаружили больше 8 млрд рублей наличными. Захарченко заявил, что никак не связан с этими деньгами.

В конце апреля Мещанский суд Москвы приговорил отца полковника Виктора Захарченко к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. за растрату 5 млн рублей банка "Московское ипотечное агентство".

В августе 2018 года имущество семьи общей стоимостью около 9 млрд рублей обратили в доход государства. Это были наличные в разной валюте, 27 объектов недвижимости, четыре дорогих автомобиля и золотой слиток. Имущество было зарегистрировано на близких и родственников Захарченко.