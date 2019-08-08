Поиск
Срочно 16:21
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан

Мосгорсуд смягчил приговор одному из бывших руководителей "Нота-банка" Ерохину

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд на месяц сократил срок лишения свободы одному из бывших руководителей ПАО "Нота-банк" Вадиму Ерохину по делу о хищении свыше 2,1 млрд рублей. Суд также освободил другую его фигурантку - гадалку Нону Михай в связи с отбытием срока за время нахождения под домашним арестом.

Таким образом, Ерохину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в отношении другого экс-руководителя "Нота-банка" - Дмитрия Ерохина - оставлен без изменений.

Дмитрий Ерохин был приговорен 18 марта к 8,5 годам колонии, его брат Вадим - к 6 годам, а Михай - к 3,5 годам за мошенничество и присвоение денежных средств (часть 4 статьи 159 УК РФ, часть 4 статьи 160 УК РФ).

Установлено, что соучастники похитили из "Нота-банка" более 2,1 млрд рублей. Ерохины свою вину на следствии и в суде не признали, Михай признала в полном объеме.

Михай также известна как фигурантка уголовного дела в отношении бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), полковника Дмитрия Захарченко, где она проходила свидетелем.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нота-банка" 24 ноября 2015 года.

Арбитражный суд Москвы в январе 2016 года признал "Нота-банк" несостоятельным (банкротом), открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим ГК "Агентство по страхованию вкладов".

"Нота-банк" по итогам трех кварталов 2015 года занимал 78-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Нота-банк Вадим Ерохин

Новости по теме

Новости

Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

Мэрия Северодвинска сообщила о недолгом повышении радиационного фона

Счета ФБК, его сотрудников и штабов Навального заблокировали

Два человека погибли при испытании реактивного двигателя под Архангельском

Два человека погибли при испытании реактивного двигателя под Архангельском

Источник сообщил об инциденте с пострадавшими на военном объекте в Архангельской области

В МИД РФ назвали события в Киргизии внутренним делом этой страны

ФСИН после проверки отстранила несколько сотрудников "Крестов"

ФСИН после проверки отстранила несколько сотрудников "Крестов"

Разыскиваемого фигуранта "дела 27 июля" Сергея Фомина задержали

Большинство россиян назвали книгу хорошим подарком

Мэрия Москвы объяснила запрет на музыку в ходе митинга оппозиции требованиями закона

Мэрия Москвы объяснила запрет на музыку в ходе митинга оппозиции требованиями закона
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');