Мосгорсуд смягчил приговор одному из бывших руководителей "Нота-банка" Ерохину

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд на месяц сократил срок лишения свободы одному из бывших руководителей ПАО "Нота-банк" Вадиму Ерохину по делу о хищении свыше 2,1 млрд рублей. Суд также освободил другую его фигурантку - гадалку Нону Михай в связи с отбытием срока за время нахождения под домашним арестом.

Таким образом, Ерохину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в отношении другого экс-руководителя "Нота-банка" - Дмитрия Ерохина - оставлен без изменений.

Дмитрий Ерохин был приговорен 18 марта к 8,5 годам колонии, его брат Вадим - к 6 годам, а Михай - к 3,5 годам за мошенничество и присвоение денежных средств (часть 4 статьи 159 УК РФ, часть 4 статьи 160 УК РФ).

Установлено, что соучастники похитили из "Нота-банка" более 2,1 млрд рублей. Ерохины свою вину на следствии и в суде не признали, Михай признала в полном объеме.

Михай также известна как фигурантка уголовного дела в отношении бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), полковника Дмитрия Захарченко, где она проходила свидетелем.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нота-банка" 24 ноября 2015 года.

Арбитражный суд Москвы в январе 2016 года признал "Нота-банк" несостоятельным (банкротом), открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим ГК "Агентство по страхованию вкладов".

"Нота-банк" по итогам трех кварталов 2015 года занимал 78-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".