Сгоревший детский палаточный лагерь в Хабаровском крае установили стихийно

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Палаточный детский лагерь на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", где в результате пожара погиб ребенок, был установлен без разрешения контролирующих органов по решению руководства комплекса, передает во вторник корреспондент "Интерфакса" с заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в Хабаровске.

Губернатор края Сергей Фургал обратился к присутствующим на комиссии с вопросом о том, было ли согласовано открытие палаточного лагеря. Ни один из представителей контролирующих органов не ответил губернатору утвердительно.

Кроме того, на заседании комиссии было отмечено, что весной этого года при проверке "Холдоми" Госпожнадзор выявил различные нарушения.

Как сообщалось, пожар в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", произошел в ночь на вторник по местному времени. Погибла девочка 2008 года рождения, еще четверо детей пострадали. Трое из них с ожогами находятся в реанимации. Всего в палаточном городке находились 189 детей.

К прибытию первых пожарных подразделений 20 из 26 палаток уже сгорели. Детей оттуда разместили в корпусе на территории горнолыжной базы.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело.