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Четырехлетняя девочка из Дагестана умерла от побоев мачехи

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Махачкале четырехлетняя девочка умерла в результате побоев, ее мачеха задержана, говорится в сообщении в инстаграме МВД по Республике Дагестан.

По версии следствия, в январе этого года 36-летняя жительница поселка Сулак избила свою падчерицу. Девочку доставили в махачкалинскую Детскую республиканскую клиническую больницу, где она спустя несколько дней умерла из-за травм, несовместимых с жизнью.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть ребенка была насильственной. Из-за полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы у девочки произошло повреждение головного мозга, говорится в сообщении.

При этом в МВД отметили, что "ребенок был травмирован неоднократно" тупым предметом по голове. Кроме того, на теле девочки нашли следы старых побоев.

В ведомстве сообщили, что женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Дагестан Сулак Махачкала

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