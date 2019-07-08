Поиск

Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

В РоссииВрачи спасли руку жестоко избитой ингушской девочкиЧитать подробнее

"Сейчас идет борьба за каждый миллиметр и шанс, возможность. Но, к сожалению, тот первоначально положительный прогноз не оправдывается. Сейчас врачи борются за левую руку", - сказала Кузнецова журналистам.

4 июля девочку со следами тяжких побоев привезли в одну из больниц Назрани; позже ребенка отправили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москву. Помимо синяков, ожогов, ссадин и отеков у ребенка обнаружили некроз пальцев правой руки, а также грубые изменения мышц плеча и предплечья. Тем не менее, врачи надеялись, что удастся обойтись консервативным лечением.

По подозрению в истязании девочки арестовали ее тетю. На женщину завели уголовное дело, сама она свою вину отрицает.

Ингушетия

Новости по теме

Новости

В СПЧ назвали "отсроченным убийством" запрет на импорт медицинского оборудования

В СПЧ назвали "отсроченным убийством" запрет на импорт медицинского оборудования

В Иркутской области выросло число пропавших без вести в зоне наводнения

Пчелы начали массово гибнуть в Алтайском крае

Пчелы начали массово гибнуть в Алтайском крае

Девелопера Худояна перевели из-под домашнего ареста в СИЗО

Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Россиян предложили проверять на алкоголизм перед выдачей водительских прав

Россиян предложили проверять на алкоголизм перед выдачей водительских прав

МИД РФ назвал мат грузинского телеведущего в адрес Путина "беспрецедентной по своей низости выходкой"

Большинство россиян высказались за регистрацию брака при возможности развестись

"Ведомости" узнали о повышении зарплат грузчиков в "Шереметьево" до 200 тысяч

"Ведомости" узнали о повышении зарплат грузчиков в "Шереметьево" до 200 тысяч
Дело Baring Vostok

Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');