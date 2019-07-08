Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Сейчас идет борьба за каждый миллиметр и шанс, возможность. Но, к сожалению, тот первоначально положительный прогноз не оправдывается. Сейчас врачи борются за левую руку", - сказала Кузнецова журналистам.

4 июля девочку со следами тяжких побоев привезли в одну из больниц Назрани; позже ребенка отправили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москву. Помимо синяков, ожогов, ссадин и отеков у ребенка обнаружили некроз пальцев правой руки, а также грубые изменения мышц плеча и предплечья. Тем не менее, врачи надеялись, что удастся обойтись консервативным лечением.

По подозрению в истязании девочки арестовали ее тетю. На женщину завели уголовное дело, сама она свою вину отрицает.