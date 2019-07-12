Жительнице Ингушетии предъявили обвинение в жестоком избиении племянницы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Ингушетии следствие предъявило обвинение жительнице республики в причинении тяжкого вреда здоровью семилетней девочки. Об этом сообщается на сайте СКР.

Расследование уголовного дела по факту избиения ребенка (пункт "б" статьи 111 УК РФ) продолжается.

4 июля в детскую клиническую больницу Ингушетии привезли семилетнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей.

По подозрению в совершении преступления была задержана ее родственница Макка Ганиева. Она приходилась ребенку тетей по линии отца. Девочку передали в эту семью без оформления документов об опеке. По ходатайству следствия она арестована.

Следствие выяснило, что с ноября 2018 по 3 июля 2019 года Ганиева по месту жительства в Сунже систематически била ребенка ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу.

Сейчас девочку лечат в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. 10 июля пресс-служба института сообщила, что врачи определяют уровень резекции правой руки ребенка и борьба идет за каждый сантиметр.

Сообщалось, что у ребенка был диагностирован сухой некроз тканей правой кисти. Ей грозит ампутация. Врачи говорили о полном нарушении кровоснабжения правого предплечья и кисти, но "четкой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье ещё нет, что важно для определения уровня резекции".

По информации, актуальной на 10 июля, состояние ребенка стабилизировалось. "Маркеры воспаления пришли фактически в норму, наметилась небольшая тенденция, но еще неустойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке", - говорится в сообщении.