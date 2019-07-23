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Сотрудник иркутской колонии задержан за кражу двух центнеров нефрита

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Иркутской области задержали сотрудника ФСИН и его сообщника по подозрению в похищении 200 килограммов нефрита, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МВД.

Заявление о краже поступило в полицию еще в январе. Исчез незаконнно добытый нефрит стоимостью около миллиона рублей, который был изъят у прежнего владельца и находился на хранении у судебных приставов.

Похитителями оказались сотрудники местной исправительной колонии и районного отдела судебных приставов. Похищенный нефрит нашли в колодце частного дома на глубине пяти метров.

ФСИН Иркусткая область

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