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ФСИН попросил повысить зарплату сотрудникам младшего и среднего звена

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит Минфин РФ выделить дополнительное финансирование для повышения зарплат сотрудникам младшего и среднего звена.

Замглавы ведомства Валерий Максименко отметил, что из-за оттока кадров "наблюдается достаточно большой некомплект личного состава" в следственных изоляторах и исправительных колониях.

По его словам, "в ближайшее время могут возникнуть опасения, что пенитенциарные учреждения останутся без надежного присмотра".

Он отметил, что сотрудники низового звена, некоторое время поработав в системе ФСИН, переходят в полицию и Росгвардию, где по его словам, больше зарплаты.

Отвечая на вопрос о конкретных размерах денежного содержания, Максименко сообщил, что "размер зарплаты заместителя директора ФСИН сопоставим с уровнем зарплаты оперативного сотрудника спецслужб".

ФСИН

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