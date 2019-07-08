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Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Вместо 260 золотых монет в Гохран пришел степлер и три гаечных ключа

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Супругам из Курска выплатят вознаграждение за найденный ими клад, несмотря на то, что сама находка пропала по пути из полицейского участка в Гохран.

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.

Несколько лет назад Снегирев делал ремонт в своем доме и нашел стеклянную бутылку с 260 золотыми монетами дореволюционной чеканки. Супруги добровольно передали ее полиции и стали ждать положенного по закону вознаграждения.

Монеты какое-то время хранились в комнате вещественных доказательств, а затем их отправили в Гохран. Однако после вскрытия упаковки на месте золота нашли лишь три гаечных ключа и канцелярский степлер.

Было возбуждено уголовное дело, однако его приостановили, поскольку обвиняемого установить не удалось.

Тем не менее, Снегиревы сумели добиться выплаты вознаграждения за исчезнувший клад.

Курск

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