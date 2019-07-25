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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве оппозиционной активистки

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве оппозиционной активистки
Протест, требующий расследования убийства Елены Григорьевой в Киеве
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве оппозиционной активистки Елены Григорьевой, это ранее судимый уроженец Киргизии, сообщили в четверг в главном городском управлении СК.

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Следствие настаивает на бытовой версии убийства. По сведениям СК, подозреваемый и убитая были знакомы. В ночь на 21 июля мужчина, будучи пьян, поссорился с Григорьевой и не меньше восьми раз ударил ее ножом по спине и лицу. Женщина скончалась на месте.

При этом следствие собрало свидетельства о том, что убитая "вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе в компании с подозреваемым".

Кроме того, выяснилось, что подозреваемый в июле 2019 года напал на своего знакомого и похитил у него деньги и вещи.

Ранее правозащитник Динар Идрисов сообщал, что Григорьева незадолго до смерти "становилась жертвой насилия", ей неоднократно угрожали убийством. В петербургской полиции подтвердили, что Григорьева заявляла об угрозах, однако это не были угрозы убийством, они носили бытовой характер.

Григорьева была активисткой демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений; она регулярно участвовала в акций протеста в Петербурге и неоднократно задерживалась.

Елена Григорьева Петербург

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