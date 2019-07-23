Госдума одобрила закон о черном реестре усыновителей и опекунов

Попавшие в этот список граждане не смогут взять под опеку сирот, даже если переедут в другой регион

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Депутаты приняли в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого реестра недобросовестных опекунов и усыновителей. Граждане, попавшие в этот список, повторно не смогут взять сирот на воспитание или усыновить, даже если переедут в другой регион.

Реестр должен заработать с 1 января 2020 года. В него будут вносить лиц, которых лишили родительских прав или отстранили от обязанностей опекуна за ненадлежащее исполнение этих обязанностей. Также в него попадут бывшие усыновители, по вине которых решение об усыновлении отменили суды.

Вести реестр будут органы опеки, суды будут обязаны направлять им выписки решений о лишении или ограничении родительских прав, отмене усыновления или восстановлении или отмены ограничения в родительских правах.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в 2016 году 33 979 родителей были лишены родительских прав, 8 165 родителей были ограничены в родительских правах, принято 852 решения об отстранении от обязанностей опекуна (попечителя) за нарушения и об отмене усыновления по вине усыновителя. Авторы поправок хотели исключить случаи, чтобы такие лица могли снова взять под опеку или усыновить детей, пользуясь отсутствием порядка обмена сведениями между компетентными органами.