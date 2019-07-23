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Госдума одобрила закон о черном реестре усыновителей и опекунов

Попавшие в этот список граждане не смогут взять под опеку сирот, даже если переедут в другой регион

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Депутаты приняли в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого реестра недобросовестных опекунов и усыновителей. Граждане, попавшие в этот список, повторно не смогут взять сирот на воспитание или усыновить, даже если переедут в другой регион.

Реестр должен заработать с 1 января 2020 года. В него будут вносить лиц, которых лишили родительских прав или отстранили от обязанностей опекуна за ненадлежащее исполнение этих обязанностей. Также в него попадут бывшие усыновители, по вине которых решение об усыновлении отменили суды.

Вести реестр будут органы опеки, суды будут обязаны направлять им выписки решений о лишении или ограничении родительских прав, отмене усыновления или восстановлении или отмены ограничения в родительских правах.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в 2016 году 33 979 родителей были лишены родительских прав, 8 165 родителей были ограничены в родительских правах, принято 852 решения об отстранении от обязанностей опекуна (попечителя) за нарушения и об отмене усыновления по вине усыновителя. Авторы поправок хотели исключить случаи, чтобы такие лица могли снова взять под опеку или усыновить детей, пользуясь отсутствием порядка обмена сведениями между компетентными органами.

Госдума правительство

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