Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.

Как рассказал адвокат мужчин Максим Оленичев, его клиенты до конца лета уехали в отпуск за границу. Они следят за развитием событий и к концу отпуска примут решение о том, стоит ли им возвращаться.

В пятницу по месту жительства пары, а также у их родственников, прошли обыски. Сотрудники СК никого дома не застали и вскрыли квартиру.

Ранее следствие выяснило, что с 2010 года двух усыновленных мальчиков воспитывает приемный отец, состоящий в отношениях с другим мужчиной. СК счел, что родители "пропагандируют нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".

При этом, по словам адвоката, соседи и сотрудники соцзащиты характеризуют семью усыновителя исключительно положительно. Психолог, поработавший с детьми, пришел к выводу, что они не подвергались никакому негативному влиянию и что у них тесная эмоциональная связь с родителями.

Семейный Кодекс РФ не запрещает усыновление детей одинокими людьми.