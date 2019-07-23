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В Госдуме не ждут перемен в отношениях с Лондоном при премьере Борисе Джонсоне

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Избрание Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании никак не повлияет на характер британско-российских отношений, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Сильно ничего не изменится. Единственное, что может быть - по линии спецслужбы что-то может измениться, а так больших перспектив в назначении Бориса Джонсона я не вижу", - сказал он "Интерфаксу" во вторник.

Чепа пояснил, что Джонсон не проявил себя ранее, когда занимал пост главы британского МИД, и потому он не ожидает, что что-то изменится теперь.

Во вторник Джонсон был избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании, почти вдвое обойдя на голосовании своего соперника Джереми Ханта. Ожидается, что Джонсом сменит Терезу Мэй на посту премьера уже со среды.

Россия Великобритания Борис Джонсон

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