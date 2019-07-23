Мэй поздравила Джонсона с победой на выборах в Великобритании

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник поздравила Бориса Джонсона с тем, что он стал лидером Консервативной партии Великобритании.

"Поздравляю Борис Джонсона с избранием лидером консерваторов, теперь нам нужно работать вместе над тем, чтобы реализовать Brexit, который подойдет для всей Великобритании, и не дать Джереми Корбину попасть в правительство", - написала Мэй в твиттере.

Мэй подчеркнула, что будет оказывать Джонсону полную поддержку.

Соперник Джонсона на выборах, глава МИД Великобритании Джереми Хант, заявил, что Джонсон станет прекрасным премьером для страны "в этот критический момент".

Глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, поздравлять Джонсона не стал.

"Борис Джонсон получил поддержку менее чем 100 тысяч членов Консервативной партии, пообещав снизить налоги для самых богатых, представляя себя другом банкиров и проталкивая Brexit без соглашения. Но он не получил поддержку нашей страны", - написал Корбин в твиттере.

"Он не будет заботиться о вас, только о себе и своих сверхбогатых друзьях", - говорится в сообщении Лейбористской партии.

Во вторник Джонсон был избран лидером Консервативной партии Великобритании, в среду, как ожидается, он займет пост премьер-министра Великобритании, сменив Терезу Мэй.