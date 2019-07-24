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Минтруд согласился допустить женщин к ряду ранее запрещенных для них профессий

Но только к тем, где работодатель гарантирует безопасность труда

Минтруд согласился допустить женщин к ряду ранее запрещенных для них профессий
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минтруд согласился допускать женщин к профессиям, которые ранее были для них недоступны, если работодатель гарантирует техническую безопасность. Соответствующий пункт будет включен в список ограничений применения труда женщин, сообщил заместитель главного технического инспектора ФНПР Алексей Безюков.

Он рассказал, что министерство РФ приняло все профсоюзные поправки. В случае окончательного утверждения документа он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Старый перечень работ с вредными факторами производства был утвержден почти 20 лет назад, и, напоминает Безюков, не позволял позволял принимать женщинам работать в сферах, где могла быть угроза для их репродуктивного здоровья.

Изменить ситуацию стало возможным благодаря развитию технологий и автоматизации производства, что заметно снижает опасность вреда здоровью.

Безюков подчеркнул, что профсоюзы выступают за допуск женщин к работе только на тех производствах, где обеспечиваются безопасные условия труд: то есть где они не будут подвержены тяжелой физической нагрузке, где не применяются некоторые химических веществ, такие как аллергены и канцерогены.

В начале июля Минтруд сообщил, что продолжает доработку перечня работ, на которых запрещается использование труда женщин. Тогда в ведомстве заявили, что в новой редакции списка ограничений останется около 100 видов работ и должностей.

Ранее стало известно, что женщинам могут разрешить работать машинистами в метро, дальнобойщиками и на судах всех видов флота.

Минтруд ФНПР

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