Женщины начнут управлять поездами московского метро с 2021 года

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU -На должности машинистов поездов Московского метрополитена с января 2021 года станут принимать женщин, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, ранее женщинам законодательно запрещалось управлять поездами метро, однако это ограничение будет снято с января 2021 года.

"Система управления поездом метро кардинально изменилась, никаких тяжелых операций не совершается. Если женщин управляет самолетом, то и поездом метро сможет", - сказал Ликсутов.

По его словам, множество женщин хотят стать машинистами. "Думаю, в марте следующего года сформируем группу и начнем обучение по профессии машиниста", - добавил вице-мэр.