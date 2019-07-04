Минтруда оставит запрет для женщин на сто профессий

Пока в запрещенном для женщин списке 456 видов работ, его сокращают с учетом мнения профсоюзов

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Минтруда продолжают работу над перечнем профессий, запрещенных для женщин, в новой редакции списка останется около 100 видов работ и должностей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что женщинам могут разрешить работать машинистами в метро, дальнобойщиками и на судах всех видов флота.

В министерстве заявили, что учитывают факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, в том числе условия работы, которые могут повлиять на здоровье будущих детей и иметь отдаленные последствия. Одновременно, ведомство старается исключить произвольные запреты для женщин, чтобы не ограничивать их права на справедливые условия труда. Если же работодатель создаст безопасные для женщин условия, он сможет применять их труд без ограничений, отметили чиновники.

Ведомство занимается доработкой приказа с учетом предложений профсоюзов и работодателей, отметили в пресс-службе.

О планах Минтруда сократить список запрещенных для женщин профессий с нынешних 456 до 98 ранее сообщил РБК, ссылаясь на проект приказа ведомства.

По сведениям издания, чиновники хотят разрешить женщинам работать в том числе водителями машин грузоподъемностью свыше 2,5 тонн, моряками на судах всех видов флота, парашютистами, машинистами электропоездов, аквтослесарями, рыбаками прибрежного лова с закидными неводами, трактористами-машинистами. Ограничения для женщин оставят на работы со ртутью, фосфором, хлором, морфином и другими ядовитыми веществами, работы на ряде экскаваторов, на поверхностях шахт и рудников и на горные работы.