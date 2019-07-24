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Суд вдвое увеличил взыскание компенсации с Ярмольника за ДТП с машиной ФСО

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд вдвое увеличил сумму взыскания с артиста Леонида Ярмольника по иску Федеральной службы охраны (ФСО) России за ремонт разбитого в аварии автомобиля ведомства.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, решение Хамовнического суда Москвы от 30 апреля о взыскании с Ярмольника 432 тыс. рублей было изменен: теперь с него взыскали в пользу ФСО в счет возмещения ущерба 833 тыс. рублей, а также госпошлину - еще 11,5 тыс. рублей. В апреле суд частично удовлетворил иск ФСО, теперь же требования службы удовлетворены в полном объеме.

ФСО подала иск к Ярмольнику из-за ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, произошедшего в 2016 году по вине артиста: в аварии пострадало несколько автомобилей, в том числе Mercedes, принадлежащий службе.

В ФСО отмечали, что страховка покрыла лишь часть ремонта: машину починили за 1 млн 233 тыс. рублей у официального дилера "Авилон", с которым заключен госконтракт, а по ОСАГО удалось получить лишь 400 тыс. рублей. Адвокат Ярмольника утверждал, что ремонт схожих повреждений в другом дилерском центре обошелся бы вдвое дешевле.

ФСО отказалась заключать мировое соглашение с Ярмольником, когда он предложил заплатить службе 310 тыс. рублей - разницу между установленной независимой оценочной экспертизой суммой ущерба в 710 тыс. рублей и уже выплаченными ей по ОСАГО 400 тыс. рублей.

Леонид Ярмольник ФСО

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