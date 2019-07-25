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Мелкие ДТП с 1 ноября будут оформляться через приложение на смартфоне

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Мелкие дорожно-транспортные происшествия с 1 ноября будут оформляться через приложение "Помощник ОСАГО", сообщает в четверг газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом концепции, одобренной Правительством РФ.

По данным "Ъ", сервисом в период пилотного запуска смогут воспользоваться зарегистрированные на портале госуслуг москвичи и петербуржцы, а также жители Подмосковья и Ленобласти. Для заполнения протокола ДТП достаточно смартфона одной из сторон: в приложении нужно сфотографировать повреждения, описать схему аварии, ввести данные второго водителя. После заполнения всех полей формируется черновик электронного извещения, его обязана утвердить вторая сторона на "Госуслугах".

Также "Коммерсантъ" смог ознакомиться с дорожной картой развития сервиса на следующие три года - к февралю 2020 года появится возможность покупки или продления ОСАГО, в 2021 году сервис станет доступен во всех регионах, а в 2022 году приложение позволит подавать заявление о возмещении убытков и получать направление на ремонт.

Приложение "Помощник ОСАГО" будет доступно на iOS и Android в октябре.

Правительство РФ Максим Акимов

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