В Якутии нашли древнейшие грибы, готовившиеся к выходу на сушу

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Первые водные грибы, готовившиеся к выходу на сушу, обнаружены в осадочных породах на территории современной Якутии, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Ученые Института геологии алмаза и благородных металлов (ИГАМБ, Якутск) обнаружили в вендских (ранее 541 млн лет назад) отложениях организмы, которые представляют собой хорошо сохранившиеся микроскопические водные грибы в столбчатых строматолитах (карбонатных постройках наподобие кораллов).

В публикации отмечается, что удалось установить, что на юго-востоке Сибирской платформы около 550-600 млн лет назад в водной среде существовали паразитирующие на водорослях дрожжевые грибы, имеющие мицелиально-дрожжевую форму. Возможно, они были одними из самых ранних водных грибов, готовящихся к выходу на сушу.

Были найдены древнейшие грибы-сапрофиты, питавшиеся отмершей органикой, они представляли собой переплетение нитевидных мицелий (вегетативных тел), а также грибы в виде одиночных клеток, которые размножаются почкованием и делением, что характерно для современных дрожжей.

Также были найдены споры дрожжей и грибы, проникавшие в клетки водорослей, как современные лишайники. "Весьма древние грибы в такой сохранности ранее в мире не находили", приводятся в сообщении слова главного научного сотрудника ИГАБМ Петра Колосова.

Отмечается, что морфологическое разнообразие грибов и грибоподобных организмов, которые по-разному сосуществовали с растениями или животными тех времен, сложилось на Земле к девонскому периоду (примерно 416 млн лет назад).

Уточняется, что в вендский период современная Сибирь находилась у палеоэкватора. Практически вся (за некоторыми исключениями) территория Сибирской платформы в вендский период была занята мелководным, хорошо прогреваемым морем.