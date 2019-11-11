Поиск

В Якутии нашли древнейшие грибы, готовившиеся к выходу на сушу

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Первые водные грибы, готовившиеся к выходу на сушу, обнаружены в осадочных породах на территории современной Якутии, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Ученые Института геологии алмаза и благородных металлов (ИГАМБ, Якутск) обнаружили в вендских (ранее 541 млн лет назад) отложениях организмы, которые представляют собой хорошо сохранившиеся микроскопические водные грибы в столбчатых строматолитах (карбонатных постройках наподобие кораллов).

В публикации отмечается, что удалось установить, что на юго-востоке Сибирской платформы около 550-600 млн лет назад в водной среде существовали паразитирующие на водорослях дрожжевые грибы, имеющие мицелиально-дрожжевую форму. Возможно, они были одними из самых ранних водных грибов, готовящихся к выходу на сушу.

Были найдены древнейшие грибы-сапрофиты, питавшиеся отмершей органикой, они представляли собой переплетение нитевидных мицелий (вегетативных тел), а также грибы в виде одиночных клеток, которые размножаются почкованием и делением, что характерно для современных дрожжей.

Также были найдены споры дрожжей и грибы, проникавшие в клетки водорослей, как современные лишайники. "Весьма древние грибы в такой сохранности ранее в мире не находили", приводятся в сообщении слова главного научного сотрудника ИГАБМ Петра Колосова.

Отмечается, что морфологическое разнообразие грибов и грибоподобных организмов, которые по-разному сосуществовали с растениями или животными тех времен, сложилось на Земле к девонскому периоду (примерно 416 млн лет назад).

Уточняется, что в вендский период современная Сибирь находилась у палеоэкватора. Практически вся (за некоторыми исключениями) территория Сибирской платформы в вендский период была занята мелководным, хорошо прогреваемым морем.

Якутия

Новости по теме

Новости

Суд на 37 суток приостановил работу столовой петербургской "Ленты"

На Камчатке началось извержение высочайшего вулкана Евразии

От наличных денег полностью отказались 2% россиян

От наличных денег полностью отказались 2% россиян

Россияне забыли в МФЦ 1,5 млн документов на недвижимость

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Правительство определило структуру сделки по консолидации "Ростелекомом" Tele2

В Кузбассе 53 горняка отказались работать из-за долгов по зарплате

В Кузбассе 53 горняка отказались работать из-за долгов по зарплате

В Бийске ввели режим ЧС из-за "мусорной ситуации" в городе

Суд приговорил экс-ректора ДВФУ к семи годам колонии за растрату 20 млн рублей

Что произошло за день: воскресенье, 10 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');