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Украина задержала российский танкер за участие в Керченском конфликте

МИД РФ пообещал ответ, если Украина взяла российских моряков в заложники

МИД РФ пообещал ответ, если Украина взяла российских моряков в заложники
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Москва выясняет обстоятельства задержания Украиной российского танкера, заявили "Интерфаксу" в четверг в МИД РФ.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Посольство РФ в Киеве выясняет обстоятельства задержания российского танкера, сообщил пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко. "Занимаемся этим вопросом. Пока ничего не могу дополнительно сообщить, кроме той информации, что появилась. Выясняем обстоятельства", - сказал он "Интерфаксу".

Между тем председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал задержание танкера Украиной неправомерным действием.

"Украина на собственную провокацию (керченский инцидент - ИФ) отвечает актом государственного пиратства. Неправомерное и незаконное давление на следствие (по делу украинских моряков - ИФ)", - написал Слуцкий в своем твиттере.

В свою очередь первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что действия СБУ - это провокация, которая может усложнить процесс переговоров по освобождению украинских моряков.

"Я думаю, что, скорее всего, это усложняет ситуацию. Нужно, чтобы срочно подключались переговорщики и официальные лица и российского, и украинского МИД. Это провокация, которая сделана определенными кругами уходящей власти на Украине", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в четверг.

По мнению сенатора, нынешнее командование вооружённых сил Украины в ожидании перестановок в правительстве и в силовом блоке "напоследок подложили свинью своему президенту". "Без разрешения этого конфликта двигаться дальше будет тяжело", - полагает он.

Пресс-центр Службы безопасности Украины в четверг сообщил о задержании в порту Измаил Одесской области российского танкер Neyma, который, по данным СБУ, блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Сейчас танкер носит название NIKA SPIRIT, он бы переименован после инцидента в Керченском проливе.

МИД РФ Украина Керченский пролив

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