Источник сообщил о 15 гражданах РФ на задержанном Украиной российском танкере

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - На борту задержанного Украиной российского танкера NEYMA находится экипаж, состоящий приблизительно из 15 граждан РФ, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

По его словам, все они чувствуют себя удовлетворительно. Источник отметил, что у танкера российский судовладелец, однако судьбой моряков он пока не озаботился.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о том, что судно задержано из-за его участия в конфликте в Керченском проливе. В ноябре 2018 года танкер, который тогда назывался NIKA SPIRIT, перекрыл проход по Керчь-Еникальскому каналу после того, как российские пограничники задержали три украинских корабля, шедших в Азовское море, и, по версии Москвы, нарушивших морскую границу РФ.

Экипаж танкера допросили, о его дальнейшей судьбе СБУ не сообщала.

Само судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.

В российском МИДе заявили, что, если Украина взяла российских моряков в заложники, "последствия не заставят себя ждать".