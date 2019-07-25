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Украина задержала российский танкер за участие в Керченском конфликте

Украина задержала российский танкер за участие в Керченском конфликте

Украина задержала российский танкер за участие в Керченском конфликте
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины задержала российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли в ходе конфликта в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщили в четверг в пресс-центре СБУ.

24 июля в порт Измаил в Одесской области зашел танкер NIKA SPIRIT под флагом РФ. Пограничники пробили его по международной информационной системе EQUASIS и выяснили, что идентификационный номер судна - 895528 - совпадает с номером уже известного танкера NEYMA. В отношении последнего на Украине ведется досудебное расследование по факту перекрытия Керчь-Еникальского канала осенью 2018 года.

Следствие подтвердило, что российские владельцы изменили название танкера после инцидента в Керченском проливе.

Судно обыскали, были изъяты документы, бортовые журналы и записи радиопереговоров во время конфликта. Экипаж допросили.

Сам танкер признан вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.

Прошлой осенью российские пограничники задержали три украинских военных корабля, шедших в Азовской море, и их экипаж, за нарушение российской морской границы. На некоторое время Керченский пролив был закрыт. По сведениям СМИ, перед Крымским мостом со стороны Азовского моря село на мель судно, которое сделало проход по Керчь-Еникальскому каналу невозможным.

Местное издание "Керчь. Инфо" публиковало фотографию этого судна.

Задержание кораблей ВМС Украины в Азовском море

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Украина

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