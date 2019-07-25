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Мосгоризбирком отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком в четверг отказался удовлетворить жалобы пяти самовыдвиженцев на отказ зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Днем ранее рабочая группа МГИК также рекомендовала оставить эти пять жалоб без удовлетворения.

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В регистрации отказано политику Дмитрию Гудкову (пятый округ), директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову (восьмой округ), депутату муниципалитета Зюзино Константинасу Янкаускасу (31 округ), а также самовыдвиженцам Юлии Серебрянской (45 округ) и Константину Лисице (33 округ).

Председатель МГИК Валентин Горбунов подчеркнул, что практически всем кандидатам зачли некоторые подписи избирателей, которые окружные комиссии сочли недействительными, но их все равно оказалось недостаточно для регистрации.

Так, Янкаускасу засчитали почти 3,5 тысячи подписей, Жданову и Гудкову - по 150 с лишним подписей.

Кроме того, по его словам, Мосгоризбирком проверил и другие документы, поданные на регистрацию. У некоторых кандидатов обнаружились нарушения при заполнении деклараций о доходах, расходах и имуществе за границей, что является самостоятельным основанием для отказа в регистрации.

Решения МГИК могут быть обжалованы как в Центризбиркоме, так и в Мосгорсуде.

Члены избиркома рассматривали жалобы в отсутствие представителей СМИ. В начале заседания комиссии незарегистрированный кандидат Любовь Соболь потребовала от главы МГИК Валентина Горбунова зарегистрировать ее. В связи с этим рассмотрение жалоб пришлось перенести в другое, ограниченное по площади помещение. После рассмотрения жалобы на заседании рабочей группы МГИК в четверг утром Соболь отказалась покидать здание избиркома, заявив, что в нем продолжит голодовку.

Мосгоризбирком продолжит рассматривать жалобы кандидатов на отказ в регистрации окружными комиссиями в пятницу. В частности, будут рассмотрены обращения Соболь и кандидата от партии "Яблоко" Елены Русаковой.

Мосгоризбирком Мосгордума

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