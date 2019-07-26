Задержан экс-глава астраханского правительства Расул Султанов
По данным источника, кроме покинувшего в июне пост вице-губернатора задержан и.о. министра финансов региона
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов задержаны, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в пятницу.
"Работает центральный аппарат Следственного комитета. Султанов и Шведов задержаны", - сказал собеседник агентства.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.
Султанов оставил пост вице-губернатора региона 10 июня. Он возглавлял астраханское правительство с апреля 2017 года.
Шведов является заместителем главы правительства региона - министром финансов с 2010 года.