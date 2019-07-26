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Задержан экс-глава астраханского правительства Расул Султанов

По данным источника, кроме покинувшего в июне пост вице-губернатора задержан и.о. министра финансов региона

Задержан экс-глава астраханского правительства Расул Султанов
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов задержаны, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в пятницу.

"Работает центральный аппарат Следственного комитета. Султанов и Шведов задержаны", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Султанов оставил пост вице-губернатора региона 10 июня. Он возглавлял астраханское правительство с апреля 2017 года.

Шведов является заместителем главы правительства региона - министром финансов с 2010 года.

Астраханская область Расул Султанов Виталий Шведов

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