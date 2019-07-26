На экс-главу астраханского правительства завели дело о злоупотреблении полномочиями

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и и.о. заместителя председателя правительства - министра финансов Астраханской области Виталия Шведова.

Как рассказала "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств, не требовавшие денежного займа в банке.

Однако Султанов и Шведов, используя свои служебные полномочия, без необходимости взяли кредиты по ставке от 7 до 8,5% в одном из банков на общую сумму порядка 6 млрд рублей. Следствие полагает, что при возникновении у чиновников действительной нужды в кредите, средства можно было бы привлечь по более низкой процентной ставке (0,1%) по условиям бюджетного кредита. "Таким образом бюджету региона был причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей", - сказала представитель следствия.

Кроме того, отметила Петренко, преступные действия Шведова и Султанова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти.

Ранее о задержании Султанова и Шведова агентству сообщал информированный источник.

Султанов оставил пост вице-губернатора региона 10 июня. Он возглавлял астраханское правительство с апреля 2017 года.

Шведов является заместителем главы правительства региона - министром финансов с 2010 года.