"Роскосмос" рассмотрит установку на "Союз-2.1" двигателей РД-180, экспортируемых в США

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что поставляемый в США жидкостный ракетный двигатель РД-180 могут начать устанавливать в боковых блоках первой ступени ракет-носителей "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".

По его словам, в "Роскосмосе" в настоящее время размышляют над тем, "как и чем заменить великую и легендарную королёвскую "семерку". Это ракета-носитель Р-7, на ее базе создали семейство ракет, в частности, те, которые сейчас используются для запусков в России - "Союз-2" и "Союз-ФГ" (использование этой ракеты планируется прекратить в 2020 году). Ракета-носитель "Восток", созданная на базе Р-7, вывела на орбиту первый космический корабль с Юрием Гагариным на борту.

По словам Рогозина, ракета "Союз" "еще лет десять полетает, она конкурентна". "Одно из возможных решений - это замена на первой ступени "Союза-2.1а" и "Союза-2.1б" двигателей на РД-180 в "боковушках", - сказал Рогозин.

Российское "НПО Энергомаш" производит двигатели РД-180, которые поставляются для американских ракет-носителей семейства Atlas-V фирмы United Launch Alliance. В 2018 году американским заказчикам было передано 11 двигателей РД-180, в текущем году - уже три.